Zwolse 'Koningin van de Jeugd' houdt met betoverende lach eigen troonrede

Het is vandaag de zevende keer dat Kleine Prinsjesdag plaatsvindt. De dag wordt georganiseerd door UNICEF Nederland. Een dag waarop kinderen hun stem mogen laten horen.

Voor Sann is er een extra bijzondere rol weggelegd vandaag. Zij mag haar eigen troonrede voorlezen. En dat is best wel spannend, vindt ze. Speciaal voor deze gelegenheid heeft ze een nette, blauwe jurk aangetrokken. En de make-up? Daar heeft ze zelf voor gezorgd, vertelt ze trots.