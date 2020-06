Zwolse Koorbazen blazen tv-jury van ‘We Want More’ omver

Met het ticket voor de halve finale is het Zwolse koor in de race voor de hoofdprijs van 100.000 euro. De 55 mannen, in de leeftijd van 18 tot in de 80 jaar oud, 'intimideerden’ met het nummer van Nirvana. Jurylid Trijntje Oosterhuis voelde zich letterlijk ‘geïntimideerd’ door de kracht van het koor. Maar ze was ook enthousiast: ,,Zoveel mannenkracht bij elkaar, daar kan heel veel mee gebeuren. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.’’ In de nieuwe tv-vormen Davina Michelle, Ali B, Trijntje Oosterhuis, André Hazes en Henk Poort de jury. Ook Henk Poort stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: ,,Het klinkt fantastisch. Het is één grote groep, het is één grote brei van klank die een toon teweeg brengt die heel imponerend is.’’