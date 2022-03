Zwolse korte film hoort in Washington bij 12 beste ter wereld en gaat naar filmfestival Cannes

Wonder van Staphorst? Zwolle weigert aanschaf luchtreini­gers op scholen: ‘Geen passende oplossing’

De gemeente Zwolle is vooralsnog niet onder de indruk van het ‘wonder van Staphorst’. Scholen in deze plaats wijzen speciale luchtreinigers in hun klaslokalen aan als reden van het geringe aantal coronabesmettingen daar, maar de apparaten komen niet massaal in Zwolse scholen te staan. De gemeente wil eerst verder onderzoek naar de luchtreinigers afwachten.

12 maart