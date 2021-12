Zwolse kroegbaas verkoopt kerstbomen bij broodje bal

video Hoe jonge boompjes op een vakantie­park in ’t Loo een rol spelen in de klimaatcri­sis

In een groenwal langs de A28 tussen Wezep en ’t Harde staat een man in de bosjes. Hij trekt er boompjes uit de grond en zaagt takken af. Gespuis? Nee, een ecoloog. Het is Franke van der Laan, de inspirator achter Meer Bomen Nu. In het kader van dat project krijgen een miljoen jonge boompjes - zaailingen - deze winter een ‘functie elders’. ,,Wij redden ze.’’

2 december