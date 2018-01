Zwolse kroegen hebben geen zin meer in stappen tot de ochtend

,,Het heeft geen zin om langer door te gaan, dat kan niet meer uit", zegt Dennis Kaatman van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en café Het Vliegende Paard. Op de vraag van initiatiefnemer Thom van Campen (VVD) of het echt nodig is om op papier afspraken te maken over een eindtijd, is KHN glashelder. ,,We kunnen van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's nachts vrij ondernemen, dat is voldoende. Als je het te vrijblijvend maakt, kun je moeilijk handhaven", aldus de lokale KHN-voorzitter Theo Runhaar. Een enkeling die dan nog wel langer open wil blijven, mag dat dus niet meer.