Zwolse kudde vijf maanden op werkvakantie in Friesland

Politie zoekt man die met bierfles museumrui­ten Fundatie kapot gooide

13:03 Wie is de man, die in de maand augustus twee keer met een bierflesje een ruit van Museum de Fundatie in Zwolle kapot heeft gegooid? De politie is naar hem op zoek, tot opluchting van museumdirecteur Ralph Keuning. ,,Je moet gewoon van andermans spullen afblijven.”