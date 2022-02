Zwolse kunstenaar Dennie Boxem brengt ode aan Escher

Boxem maakt het schilderij, dat maar liefst vijf bij tweeënhalve meter groot wordt, voor het Beijers Naudé Gymnasium in Leeuwarden. De Friese school bestaat in 2022 honderd jaar en wil dit jubileum vieren met een kunstwerk.

De kunstwerken van Escher, geboren in Leeuwarden, fungeren daarbij als inspiratie voor het schilderij. Escher overleed op 27 maart 1972 en mag gezien worden als één van Nederlands meest bekende kunstenaars. In zijn kunstwerken verbeelde hij vaak onmogelijke constructies of in elkaar passende patronen die geleidelijk van vorm veranderen.