Zwolse Kunstenaar Gerrit Knikker doet een stapje terug.

Liquidatie­po­ging in woonwijk: Beruchte Zwollenaar doelwit van kogels?

10:35 De 25-jarige man die zondagochtend werd geraakt tijdens een kogelregen in de Zwolse wijk Stadshagen, is zelf verdacht geweest in een reeks gewelddadige strafzaken. Die zaken draaiden om het dealen van cocaïne, autoheling en een schietpartij. Justitie zag hem ook als de man die zijn eigen zaak - lunchroom Da Vinci in Zwolle - brand stak, maar kon dat niet bewijzen.