Zwolse kunstenaar Pim Trooster wekt poppen tot leven voor expositie in de Fundatie

Hij is de derde Zwollenaar op rij die een eigen expositie krijgt in Museum de Fundatie. Na Ronald Westerhuis en muzikant Sticks is het vanaf zaterdag de beurt aan Pim Trooster (65). Volgens directeur Ralph Keuning heeft deze kunstenaar ‘een goed verhaal’.

De laatste 25 jaar was hij werkzaam als curator voor onder meer de voormalige atoomschuilkelder Safe Dalfsen, Stichting KIK Kolderveen, Into Nature en de Anningahof Zwolle.

Nauwelijks een jaar geleden besloot je zelf weer als kunstenaar naar buiten te treden. En nu al heb je een expositie in de Fundatie op beide locaties. Hoe krijg je dat voor elkaar Pim?

,,Ik heb Ralph Keuning uitgenodigd in mijn atelier. Het duurde even, maar hij kwam op een middag. De koffie stond klaar en ik heb niets gezegd. Hij keek een tijdje rond en bleef staan bij een object, een pop op zijn kop. Ik hoorde hem zeggen: Hier moet ik iets mee. Het was toen niet duidelijk dat ik een expositie zou krijgen. Aanvankelijk mocht ik alleen in Zwolle een kabinet inrichten. Later vroeg ik of ik ook iets kon doen in de stijlkamers van Heino. Zoals ik dat in het verleden deed in het Museum Coopmanshuus Franeker. Ik moest een plan schrijven en dat is goedgekeurd. In bijna alle kamers van het Kasteel zie je nu mijn werk. Heel subtiel, want ik wilde het museum niet naar mijn hand zetten.’’

De Renovatie heet jouw installatie. Ralph Keuning noemde het ‘fraai en esthetisch werk’. Hij was overtuigd door jouw ‘verhaal’ . Wat vertelde je hem?

,,Sinds 1995 woon ik in de wijk Pierik, waar ik ook een atelier heb. De buurt is compleet gerenoveerd en ik zocht dagelijks naar resten tussen het puin. Ik houd van verweerde objecten. Zoals deze houtblokken, afkomstig van kozijnen. En op een dag vond ik naast een container drie verhuisdozen vol oude poppen. Ik liet ze aan mijn 90-jarige moeder zien en die riep verrast: ‘Dat zijn de barbies van mijn jeugd, daar speelden we vroeger mee’. De Renovatie gaat over kwetsbaarheid. En hoe je afval een nieuw leven geeft.’’

Had je iets met poppen?

,,Nee totaal niet. Er zaten enge exemplaren bij. Ik heb ze nog iets meer toegetakeld. De haren eraf, de kleding verwijderd en daarna pakte ik de spuitbus of een kwast verf. Waardoor ze vanzelf weer mooi werden.’’

Hoe moeten we deze kunstwerken omschrijven?

,,Volgens Ralph ben ik een postmodernist. Een vrijdenker, dat klopt wel. Net als hij wil ik niet in een hokje worden geduwd. Er bestaat niet één waarheid. Deze objecten met poppen noem ik poëtische assemblages. Als kunstenaar werk ik met alle mogelijke media: beeldende kunst, theater, film, foto en geluid. Voor de oude beukenhaag in de kasteeltuin, die mijn ouders vroeger De Hemelpoort noemden, heb ik een geluidsinstallatie ontworpen.’’

Als begin twintiger koos je voor de theaterschool in Utrecht, waarom geen kunstacademie?

,,Ik was aangenomen op twee kunstacademies maar ik voelde me al een kunstenaar. Dat kon ik dus niet leren. Wel wilde ik mezelf ontwikkelen, vandaar de docent drama-opleiding. Want je kunt stellen dat ik vroeger een hele lastige jongen was.’’

Wat is lastig?

,,Nou ja, ik kende dit Fundatie-gebouw al van binnen toen het nog een gerechtsgebouw was. Op mijn 18de ben ik veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Wegens een inbraak in een benzinestation en een heterdaadje in een apotheek. Ik zocht drugs, maar wist niet eens hoe dat eruit zag. Mijn schuld van een paar duizend euro heb ik terugbetaald door te werken in fabrieken. Ik zat in voorarrest in de Librije, de toenmalige gevangenis. En ik kreeg een preventieve straf in de Koepelgevangenis van Arnhem. Sindsdien heb ik geleerd dat ik van andermans spullen moet afblijven.’’

Waarom duurde het zolang voordat jij zelf weer als kunstenaar aan de slag ging?

,,Al die jaren dat ik anderen begeleidde, dacht ik altijd creatief mee. Ik zocht mensen die iets anders deden dan ik. Het samenstellen van andermans exposities was voor mij voeding. Zelf bleef ik ook kunst maken. Zoals het fotograferen van de inhoud van mijn gft-bak. Hiervan maakte ik een reeks van vierhonderd schilderijen. Toen ik de 65 naderde, dacht ik: wat moeten mijn vrouw en dochters straks met al die werken als ik dood neerval. Het werd de hoogste tijd om de boel naar buiten te brengen. En ja, ik krijg de kans in de Fundatie. Dat voelt als een voorrecht maar het had ook een ander museum kunnen zijn. MoMA New York lijkt me wel wat.’’