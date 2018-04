Door de aankoop van het complex aan de Ceintuurbaan door Jansen Vastgoed lijkt het plan om hier nog meer onderzoeksfaciliteiten en start-ups op het gebied van kunststoftechnologie te vestigen haalbaar. Daarvoor is volgens de directie wel een miljoeneninjectie nodig van gemeente en provincie.

Onzekerheid

De 52.000 vierkante meter grote fabriekslocatie van elektronicabedrijf Vishay (voorheen Philips), stond al jaren te koop. In de tussentijd werden diverse gebouwen op het terrein verhuurd, onder meer aan het Polymer Science Park. Jansen Vastgoed wil als nieuwe eigenaar het huidige gebruik voortzetten: innovatieve bedrijvigheid vooral op het gebied van kunststof. ,,Ons idee is om de bestaande panden te revitaliseren en verder te borduren op wat het Polymer Science Park nu doet. De afgelopen jaren was er veel onduidelijkheid over de toekomst. Start-ups durfden daardoor niet te investeren en vertrokken. Nu er duidelijkheid is kunnen we contracten voor langere tijd afsluiten en bedrijven bij elkaar houden'', zegt mede-eigenaar Gerrit Jansen.

Uitstraling

Het Polymer Science park is jaren geleden ontstaan uit een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, gemeente en provincie. Het innovatiecentrum voor kunststoftechnologie ziet nu kansen om uit te groeien tot kennisinstituut voor de regio. ,,We hebben nu 4.000 vierkante meter en hebben uitgerekend dat de behoefte de komende vijf jaar stijgt naar 18.000 vierkante meter", stelt directeur Mireille Kinket. ,,Op dit moment hebben we niet de uitstraling die we zouden willen hebben. Bezoekers moeten vaak zoeken naar ons gebouw. We moeten bij wijze van spreken al zichtbaar zijn vanaf de A28. Ook is onze ruimte, waar onder meer start-up bedrijven gevestigd zijn, eigenlijk te krap.''

Winst