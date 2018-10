Zwolse labrador Kees krijgt hartoperatie in Italië dankzij crowdfunding

Het is gelukt. Labrador Kees krijgt een hartoperatie in Italië. De 4.000 euro die voor de operatie nodig was, is bij elkaar gehaald door Gerben Hoetink en Barbara ter Beke uit Zwolle via crowdfunding. De eigenaren van Kees zijn hadden nooit gedacht dat ze genoeg geld bij elkaar konden krijgen. „We zitten met tranen in onze ogen.’’

Labrador Kees is nog geen halfjaar oud, maar blijkt een zeldzame hartafwijking te hebben. Gerben Hoetink en Barbara ter Beke wilden hun huisdier laten opereren, maar dat kan niet in Nederland. Alleen een expert in Italië kan de operatie uitvoeren. De operatie kost zo’n 3.500 euro en daar komen nog wat reiskosten bij.

Het spaarpotje van de Hoetinks is inmiddels leeg en daarom besloot het stel een crowdfundingactie op te zetten.

Het beoogde bedrag van 4.000 euro is binnen twaalf dagen ingezameld. „We zitten nog een beetje versufd op de bank, omdat we net een donatie van duizend euro hebben gekregen van een onbekende schenker. Het is heel ontroerend en we zitten met tranen in onze ogen,’’ vertelt Gerben Hoetink geëmotioneerd.

Nooit verwacht

Hoetink dacht in eerste instantie dat ze het bedrag niet bij elkaar konden krijgen. „We hadden zoiets van: ‘We proberen het gewoon en zien wel waar het schip strandt.’ Dat het zo snel zou gaan, hadden we nooit verwacht.’’

De naam van de gulle gever is bekend bij de eigenaren van Kees, maar die persoon wil anoniem blijven op de website van de crowdfundactie. De schenker is geen bekende van Gerben Hoetink en Barbara ter Beke.

Reis boeken

„We gaan nu de reis naar Italië boeken en de kliniek bevestigen dat we eraan komen. De datum voor de operatie is al geprikt. We zeiden: ‘Zeg maar gewoon toe, we gaan kijken of we aan het geld kunnen komen en dan zien we later wel verder’.’’

Kees wordt geopereerd op dinsdag zes november. Gerben Hoetink en Barbara ter Beke houden de mensen die geld hebben geschonken op de hoogte via Facebook.