Zwolse leerlinge Jonge Denker des Vaderlands

Interview Hoe een witte jas Windesheim-baas Henk Hagoort naar de top bracht

9:00 Henk Hagoort uit Ermelo is een gelovig man, die met liefde heilige huisjes omver trapt. Eerst als NPO-baas in Hilversum, nu als bestuursvoorzitter van hogeschool Windesheim in Zwolle. De stijfkoppigheid die hij als kleuter al kreeg, dreunt zo een leven lang na. ,,Mijn vrouw dacht daardoor ooit aan scheiden.’’