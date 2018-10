Zwolse leerlingen halen flink bedrag op voor UNICEF

De kinderen hebben vrijdag rondjes gerend in park Wezenlanden, meldt Henriette Eggink namens de organisatie. Ze werden voor een totaalbedrag of per rondje gesponsord door familie, buren en kennissen, aldus Eggink.

De UNICEF Loop vindt op meerdere plekken in Nederland plaats. De sponsorloop is begin jaren zeventig opgezet. In Zwolle ging het om de 22ste editie.