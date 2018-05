Zwolse leerlingen leggen Ted van Lieshout vuur aan de schenen

Een jury, met onder anderen stadsdichter Kees Smits, gaat alle voordrachten beoordelen. De beste dichter wint een bezoek van Dieuwertje Blok; zij komt op 7 juni voorlezen en vertellen in de klas. Het gaat om leerlingen van de basisscholen Smaragd, de Vlieger, de Octopus en de Zuidster. Zij kregen in de afgelopen tijd een gastles van School der Poëzie. De kinderen schreven daarna allemaal een gedicht.

Interviewen

Om erachter te komen hoe een dichter denkt en werkt, mogen zij volgende week Van Lieshout interviewen. Die schrijft ook nog verhalen, boeken over kunst, liedjes voor tv, toneelteksten en prentenboeken. 'In 2010 kreeg hij als eerste de Willem Wilmink-prijs, de prijs voor het beste kinderlied. En in 2012 mocht hij de Woutertje Pieterse Prijs en een Zilveren Griffel in ontvangst nemen voor zijn blokgedichten in Driedelig paard', aldus de Stadkamer in een persbericht.