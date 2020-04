Zwolse leerplichtambtenaar in coronatijden: niet jagen op spijbelaars maar vooral contact leggen

LIVE | Corona in de regio: gitzwart jaar voor regionale zwembaden en speciale appeltaart kan door brievenbus

13:42 Krijgen we wat lucht van het kabinet? Dat is de vraag die veel van ons bezighoudt. Nederland zucht onder de maatregelen die het kabinet trof in de strijd tegen het coronavirus. Zal Rutte de teugels lichtjes laten vieren of worden de restricties verlengd. We hopen op het eerste, maar vrezen het laatste blijkt uit een peiling onder onze lezers. Ook vandaag houden we je in dit regionale liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws.