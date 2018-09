Zwolse levensdichter krijgt landelijk podium via 3FM

De geboren Steenwijker is opgeleid als tegelzetter, werkte daarna als ijsbereider, maar kreeg 't als jong volwassene geestelijk zwaar te verduren waardoor hij in Apeldoorn werd opgenomen bij een psychiatrische instelling. Eenmaal op eigen benen in Zwolle maakten drank en harddrugs het verhaal compleet. Botter raakte aan lager wal. ,,Achttien halve liters bier per dag. Ik was jarenlang de weg kwijt.'' Dankzij hulp kwam hij een paar jaar geleden op 't rechte pad. Hij is inmiddels wel voor de volle honderd procent afgekeurd en doet vrijwilligerswerk op een jeugdboerderij in de wijk Holtenbroek.