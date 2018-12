Zwolse LHBTI’ers krijgen weer wekelijkse stapavond

De wekelijkse avond krijgt als naam ‘Be You’ mee en komt voort uit de maandelijkse LHBTI-avond die Corporaal sinds oktober 2017 in Blij organiseerde met COC Zwolle. LHBTI staat voor Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgender- en Intersekse personen.

Corporaal, reeds een kleine veertig jaar werkzaam in de Zwolse horeca: ,,De Blije Borrel, noemden wij dat. Georganiseerd omdat er door een samenloop van omstandigheden sinds september 2016 geen specifieke horecaplek meer was voor LHBTI’ers in de Zwolse horeca. Terwijl er hierin jarenlang oog was voor homo-emancipatie’’.

Volgens Corporaal neemt de behoefte aan een wekelijkse dansavond toe. ,,In het begin waren er veertig bezoekers, inmiddels tweehonderd. Wij kregen daarnaast steeds meer signalen dat wij naar een wekelijkse frequentie konden gaan. Wij voorzien graag in die behoefte, naast de reguliere Blije Borrel die op iedere vierde zaterdag van de maand blijft bestaan’’.

Harry Siebring-Quist (voorzitter COC Zwolle) is content met de vervolgstap na de samenwerking: ,,De Blije Borrel is een succes, het is een geweldig gezellig feest van ontmoeting en dansen. Het wordt telkens drukker en bezoekers komen vanuit de wijde regio’’.

