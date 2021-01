De auto van Nelleke is ’s nachts in Zwolle geramd, maar door wie?

18 januari Het moet een flinke klap zijn geweest, zondagochtend aan de Sterrenmos in Zwolle. De geparkeerde Ford Focus van Nelleke van Twist is fors beschadigd, nadat een andere automobilist erop is gebotst. Maar die reed door, liet geen briefje achter. ,,Waar is dan je moreel kompas’’, vraagt Van Twist zich vertwijfeld af. Ze hoopt dat camerabeelden of getuigen de politie verder helpen.