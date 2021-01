Zwolse loopbaanbegeleiders Tjeerd en Harmke van Dam: ‘Doe waar je goed in bent, maar vergeet niet wat je leuk vindt’

Video Video vol hoop moet Zwolse Nieuws­jaars­re­cep­tie vervangen: 'Welkom in 2021'

2 januari De verlaten zandafgraving bij de Sekdoornse Plas, lege dijken waar een verdwaalde wielrenner over raast, verlaten straten in de Zwolse binnenstad, een leeg stadion, een ongebruikt theater. In de video Welkom in 2021 blikt de Gemeente Zwolle terug op vorig jaar en kijkt voorzichtig vooruit: ,,We moeten hoop houden", aldus burgemeester Peter Snijders.