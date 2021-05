Zwolse loopkalender is vanwege corona flink uitgekleed, eind augustus moet het weer kunnen

VIDEO Felle autobrand in Zwolle: derde keer op dezelfde plek, eerdere brand had link met drugsoor­log

14 mei Een felle autobrand heeft vannacht in Zwolle twee auto’s verwoest. De brand brak rond middernacht uit aan de Staatssecretarislaan in Zwolle-Zuid en is vermoedelijk aangestoken. Op dezelfde parkeerplaats raakten bij twee eerdere autobranden zes auto’s beschadigd. Het is in Zwolle de vierde autobrand in ruim een week tijd.