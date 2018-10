Zwolse maakt kleding voor mensen met handicap: 'Ik maak ze blij, maar het is ook rottig'

„Laatst kwam er een vrouw bij me wiens vriendin aan het dementeren is", vertelt Stijntje in haar naaikamertje. „Haar vriendin durft geen kleding meer over het hoofd te trekken. We zijn nu samen aan het kijken hoe we dat kunnen oplossen. Ik heb alvast een slaapshirt gemaakt met een klittenbandsluiting op de rug. Als dat bevalt, kunnen we meer bovenkleding maken met deze oplossing. Ik vind het heel leuk om op deze persoonlijke manier met mensen mee te denken."