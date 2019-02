Zwolse maaltijdbezorgsite loopt lekker, maar zoekt nog naar perfectie voordat de rest van Nederland volgt

Natuurlijk is Zwolle-eet een concurrent van marktleider Thuisbezorgd. Toch is dat niet waarom de site is opgezet. Narayan de With en Hugo Smink hebben het dan ook niet graag over Thuisbezorgd. ,,Er zijn concurrenten in de markt die door eigen toedoen niet meer de gunfactor van ondernemers hebben’’, zegt De With (33) bijvoorbeeld. Want dat was een meevaller voor de Zwolse bestelsite: terwijl het bedrijf in de kinderschoenen stond, zwelde de kritiek op grote landelijke partijen aan. Vooral vanwege de hoge afdracht. ,,Dat is bij ons een garantie: de afdracht is 5 procent’’, vertelt De With. ,,Voor de eerste restaurants die zich aansloten was het zelfs 4 procent.’’ Maar, vult Smink (32) aan: ,,Onze business is niet reactief, laat dat helder zijn. We waren al heel lang bezig met het voortraject voordat de concurrentie afgelopen jaar in het nieuws kwam.’’