Zwolse makelaar Maxx weer voor rechter om bemiddelingskosten

Twee huurders die in 2016 via Maxx Vastgoed aan woonruimte kwamen in Zwolle willen via de rechter hun bemiddelingskosten terug zien.

Ze betaalden allebei een maand huur als vergoeding voor het werk dat de huurmakelaar voor hen verrichtte, maar dat had Maxx niet in rekening mogen brengen, vinden ze achteraf. De Zwolse kantonrechter behandelde de zaak dinsdag en doet eind volgende maand uitsprak.

In beide gevallen gaat het om een appartement in een complex aan de Burgemeester Drijbersingel in Zwolle. Volgens Maxx was de woonruimte voor hen gezocht en gevonden nadat ze zich bij het bedrijf hadden ingeschreven met een zoekopdracht, maar de twee bewoners denken dat Maxx het complex al in portefeuille had en (ook) in opdracht van de verhuurder werkte. Dat ‘van twee walletjes eten‘ mag niet, bepaalde de Hoge Raad eerder.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet dat aanhuurmakelaars nooit meer bemiddelingskosten mogen vragen, maar de voorwaarden waaronder dat mag werden door de uitspraak wel aangescherpt.

Steun

Maxx Aanhuurmakelaars (voorheen Maxx Vastgoed) ligt al enkele jaren onder het vergrootglas. Het is een grote speler op de markt in Zwolle, maar ook in onder meer Utrecht, Groningen en Leeuwarden. Eerder werden in verschillende delen van het land al soortgelijke zaken tegen het bedrijf gevoerd, met wisselend succes.

De afgelopen jaren riepen zowel huurdersorganisaties als de SP en PvdA in Zwolle huurders op om werk te maken van het terugvragen van bemiddelingskosten. De rechtszaak van dinsdag was een uitvloeisel van de oproep van de PvdA. Volgens Maxx steunde de PvdA de zaak zelfs financieel, maar volgens raadslid Patty Wolthof die bij de behandeling aanwezig was, betrof het slechts ‘morele ondersteuning‘.

De eisers menen dat Maxx naar hen deed voorkomen of veel moeite werd gestoken in het zoeken naar woningen terwijl het bedrijf achter de schermen allang de woonruimte voorhanden had en in opdracht van de huurder werkte.

Bellijst

Volgens de Zwolse makelaar zit het heel anders in elkaar. Een potentiële huurder kan op de website reageren op woonruimte, maar plaatst hij een zoekopdracht dan gaat het bedrijf gericht aan de slag. ,,Bellen, bellen, bellen", aldus directeur Sylvio Ekkel tegenover de rechter. ,,Alleen al in Zwolle weten we dat er zo'n 800 verhuurders zijn die met enige regelmaat aanbod hebben. Komt er iemand met een zoekopdracht dan gaan we de bellijst af.” Diensten, waarvoor de makelaar geld mag vragen van degene die de zoekopdracht geeft. Maar volgens de eisers kúnnen ze niet anders. ,,Op de website staat alleen oud aanbod. Dus de enige manier om toch aan woonruimte te komen is je in te schrijven", zei Robbert-Jan Plaizier, een van de eisers. Toch wilde de rechter van hem weten: ,,Wat is nu uw probleem? U heeft een zoekopdracht gegeven, na vier maanden vindt Maxx een woning voor u. Daar heeft u een maand huur voor moeten betalen, maar daar krijgt u toch ook wat voor terug?” Echter volgens Plaizier staat het bedrag in geen verhouding tot de prestatie.

Misverstanden

Ekkel van Maxx en zijn raadsman vinden het vreemd dat de ex-huurders nu pas met hun claim komen. ,,Eerst vinden wij woonruimte voor ze en huren ze naar tevredenheid, dan horen ze dat het vragen van courtage illegaal is en gaan ze het terugvragen. Maar het is niet verboden. Wel zijn er veel misverstanden. Alleen onder heel specifieke omstandigheden moet je aannemen dat er voor beide partijen wordt opgetreden. Mensen denken veel te makkelijk dat die situatie zich wel zal hebben voorgedaan. Maar wij werken volledig volgens de regels."