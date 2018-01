,,Als je mijn Boyco ziet, probeer dan een foto te maken, zodat ik zeker weet dat hij het is. Verder is hij inmiddels een wilde hond en niet meer benaderbaar. Dus probeer dit ook niet. Maak foto en houd afstand. Kijk hem niet rechtstreeks aan en als je toevallig wat te eten hebt gooi dit onderhands. Blijf in de buurt maar houd afstand en bel mij of de dierenambulance of de politie of allemaal en probeer hem in het zicht te houden'', vraagt ze via Facebook aan het publiek.