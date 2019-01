Zwolse mascottes Zwolfje en Dinjow schaatsen eerste kampioenschap

De mascottes maken zich klaar in gezamenlijke kleedkamers, waar al gauw de zweetgeur uit de warme pakken hangt. De wedstrijd wordt in Thialf gehouden op het binnenterrein, waar vlaggen en slalom paaltjes klaar staan voor de wedstrijd. Het is voor de mascottes in hun pak een hele prestatie om de trap af te lopen gaan om bij de tunnel naar het binnenterrein te komen. Maar als het eenmaal gelukt is, mogen de schaatsen aan.

De twee Zwolse deelnemers, Dinjow en Zwolfje, zijn in verschillende groepen geplaatst en schaatsen dus niet tegen elkaar. Van elk van de vier groepen gaat de nummer 1 door naar de finale. Het is een spannende strijd voor beide. Dinjow start voorzichtig, maar haalt Sporty in. Sporty steelt de voorsprong terug bij het omdraaien, iets waar Dinjow loopt te stuntelen. Het scheelt niet veel, maar Dinjow eindigt op de tweede plaats. Een mooie plek voor de nog onbekende Zwolse mascotte, die tegen grote namen als Pathé, de KNSB en Thialf schaatst. ,,Als ze bij mij in de groep hadden gezeten, had ik gewonnen’’, vindt de dinJowsaurus.

De PEC Zwolle-mascotte Zwolfje begint met een voorsprong na de start, maar bij het omdraaien tijdens de sprint, begint de Zwolse wolf te tollen op de schaatsen. Na twee pirouettes hervat Zwolfje de wedstrijd, maar het is dan al te laat. Zwolfje eindigt op de tweede plek met zelfs nog een koude neus, want na de finishlijn verliest hij zijn evenwicht en raakt hij het ijs.

Volledig scherm Zwolse mascottes Dinjow (links) en Zwolfje (rechts) binden de schaatsen onder voor het allereerste NK Mascotteschaatsen © videostill / Tiffany Frasa

Dinjow

De mascotte van de Zwolse stichting Jow heeft keihard getraind, beweert Tom van Eijk, het gezicht achter Dinjow. ,,We zijn de sportschool in geweest en hebben schaatsles gehad van Freddy Wennemars in De Scheg.’’ Maar de training was niet genoeg, want Dinjow eindigde op de tweede plaats. ,,Die andere was gewoon heel snel. Volgend jaar beter.’’ Het moeilijkst aan de wedstrijd vindt Van Eijk het zicht. ,,Ik dacht dat ik voorop lag, want je ziet een heel klein stukje ijs voor je en daar schaats je op. Ik moet de kop omhoog doen en dan kan ik een beetje naar voren kijken. Je ziet echt heel weinig.’’

Waarom dan een deelname aan het NK Mascotteschaatsen? Van Eijk: ,,We kwamen terug uit Haaksbergen, waar we de stichting ook op gaan starten. Toen kreeg Joost, die bij ons zat, een appje van zijn broer met de link. We hebben geklikt en ons gelijk ingeschreven.’’

Volledig scherm Zwolfje met trainster Lotte van Beek © PEC Zwolle

Zwolfje

,,De concurrentie was moordend’’, laat ‘Zwolfje’ weten. ,,Ik hoor niet op ijs, ik hoor op kunstgras. Ik zou het volgend jaar zo weer doen, maar dan getraind.’’ Want trainen, dat heeft de mascotte van PEC Zwolle wel gedaan. Met de Zwolse schaatster Lotte van Beek. Die training was een van de twee trainingsdagen voor Zwolfje, waarbij hij remmen en starten wel geoefend heeft, maar het slalommen in de wedstrijd was een verrassing.