Zwolse Maud (22) leidt team naar zonneauto-race in Australië

De deelname van de TU Delft aan de jaarlijkse race voor zonneauto's in Australië krijgt dit jaar opnieuw een Zwols tintje. Niet alleen wordt de solarauto NunaX in Zwolle gebouwd, het team staat bovendien onder Zwolse leiding.

De 22-jarige studente nanobiologie Maud Diepeveen stuurt het zestien man sterke team aan.

De TU Delft is al jaren succesvol in de wereldwijde race met zonnewagens in Australië, voorheen onder de naam Nuon Solar Team maar vanaf dit jaar als Vattenfal Solar Team. Jaarlijks kunnen studenten van de TU Delft solliciteren naar een functie in het team. ,,Het leek me ontzettend gaaf om hier aan mee te werken", zegt Maud. ,,Zelf ben ik na mijn middelbare school al eens een jaar in Australië geweest om te reizen en werken.”

Ervaring

Inmiddels is ze derdejaars studente nanobiologie, een studie die zich richt op de onderzoekskant van de geneeskunde. Dat heeft niet zo veel raakvlakken met de bouw van een auto op zonne-energie, erkent ze. ,,Maar als teamleider kan ik enorm veel ervaring opdoen met het aansturen van een groep mensen. Er komen hierdoor zoveel dingen op mijn pad waar ik van kan leren.” Als teamcaptain moet ze vooral zorgen dat de groep als hechte eenheid functioneert in de komende maanden en tijdens de race zelf, in oktober van dit jaar.

Darwin

Voor een deel is het voor de Zwolse een thuiswedstrijd want de zonnewagen wordt gebouwd op het terrein van het bedrijf Aliancys aan de Ceintuurbaan in Zwolle.

De Bridgestone World Solar Challenge in Australië is een 3.000 kilometer lange race van Darwin naar Adelaide. De deelnemende auto's rijden volledig op zonnekracht.

In 2017 won het Delftse team voor de zevende keer de race. Een van de coureurs was toen de - ook Zwolse - studente Emma Vercoulen, toevallig een oud-schoolgenootje van Maud Diepeveen. Ook dat jaar werd de auto in Zwolle gebouwd, in het Polymer Science Park.