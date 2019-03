Zwolse Maud leidt bouw zonne-raceauto: ‘Geen olie, geen benzine, alleen zonnepanelen‘

De Zwolse studente leidt het team dat in oktober aan de start verschijnt van de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. ,,Geen benzine, geen olie, alleen een auto met zonnepanelen erop. We rijden puur op de energie van de zon drieduizend kilometer door de outback van Australië. Dat is toch geweldig?"

Veertien keer is de race tot nu toe gehouden, en zeven keer kwamen de Delftse studenten als eerste over de finish. De laatste keer - in 2017 - na ruim 37 uur rijden en met een gemiddelde snelheid van ruim 80 kilometer per uur. ,,Wij gaan proberen om de beker voor de achtste keer mee naar huis te nemen", zegt Diepeveen. ,,Dat wordt hartstikke hard werken maar we denken dat het kan."

De Zwolse studeert nano-biologie aan de TU Delft. Niet een studie waarbij je gelijk aan de bouw van een zonne-auto denkt. Maar als teamcaptain is het vooral haar taak om het team bouwers en ontwikkelaars te leiden en te enthousiasmeren. Voor zover dat laatste nodig is, want Delftse studenten staan elke keer te springen om mee te doen aan het project. Er zijn zelfs sollicitatieprocedures voor een plekje in het team dat officieel onder de hoede van energiebedrijf Nuon (nu Vattenfall) valt.

Maandag startte de bouw van de zonne-auto officieel in Zwolle. Net als twee jaar geleden heeft het team daarvoor onderdak gekregen op het bedrijvenpark waar vooral ondernemingen in de kunstofindustrie gevestigd zijn. De komende maanden werken de studenten in het diepste geheim aan de ‘geboorte‘ van hun auto. ,,De afgelopen zeven maanden is de auto al ontworpen in de computer, en hebben we die geoptimaliseerd en zo aerodynamisch mogelijk gemaakt. Hier in Zwolle gaan we de auto echt produceren", vertelt Diepeveen.

Hars

Daarbij krijgt het studententeam - ook net als twee jaar geleden - hulp van het Zwolse bedrijf Aliancys. Dit bedrijf levert de harsen en koolstofvezels, waarmee de buitenkant en de dragende constructie van de auto gemaakt wordt. ,,Het materiaal is heel erg sterk en licht", zegt Paul Vercoulen van het bedrijf, ,,en dat is natuurlijk belangrijk voor een auto als deze. Bij het vorige exemplaar woog de gehele carrosserie slechts 35 kilo.” Deelname aan het project is goed voor de naamsbekendheid van het bedrijf, maar: ,,het is ook ontzettend leuk om deze studenten bij te staan. En het is voor ons een manier om de nieuwste producten te laten zien. De studenten gaan nu bijvoorbeeld aan de slag met een nieuwe milieuvriendelijke hars waarin geen oplosmiddelen zijn gebruikt."

Tentje

Als de auto klaar is gaat deze naar Delft voor de verdere opbouw. En in oktober verschijnt het hele team aan de start in Australië. Diepeveen verheugt zich er enorm op. ,,De race duurt waarschijnlijk een dag of vijf. We rijden elke dag van negen tot zes, overnachten in een tentje en als je wakker wordt richt je de auto naar de zon en ga je weer verder."

Volledig scherm Maud Diepeveen bij de Nuna9, de zonnewagen die in 2017 de solar race in Australië won. In Zwolle begint nu de bouw van de opvolger NunaX, die in oktober van dit jaar aan de start verschijnt. © Frans Paalman