Zwolse Maud presenteert zonneauto die ‘zeilt’ op Australische wind

Ze ontwierp hem en sleutelde er ruim een jaar aan en nu is hij eindelijk af. Maud Diepenveen uit Zwolle presenteerde vandaag in Amsterdam ‘haar’ NunaX, een zonneauto die in oktober gaat zeilen op de Australische wind.

Na ruim een jaar lang ontwerpen en bouwen is hij eindelijk af: NunaX, de nieuwste zonneracewagen van het Vattenfall Solar Team. Een mijlpaal voor 22-jarige Maud, die haar studie nanobiologie aan de Technische Universiteit in Delft zo’n anderhalf jaar opzij zet om mee te kunnen doen aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Samen met de andere leden van het Vattenfall Solar Team presenteerde de Zwolse in Amsterdam de door haarzelf mede ontwikkelde zonneauto NunaX aan familie, fans en sponsoren.

Trots

De tiende auto van Delftse makelij is niet alleen lichter en efficiënter, maar heeft ook een geheim wapen: de auto is zó gebouwd dat de wind zorgt voor extra snelheid. In oktober hopen de studenten met hun NunaX voor de achtste keer de wereldtitel binnen te slepen tijdens solar-challenge in Australië.

Maud is de teamleider van het team, en haar bijdrage aan de auto is dat ze ervoor zorgt dat alle randzaken geregeld werden, bijvoorbeeld de sponsoring, waardoor het team zich bezig kon houden met het ontwerpen en bouwen van de auto. Maud over haar rol: ,,Als teamleider ben ik ongelofelijk trots op de afwerking van onze zonneauto en de precisie waarmee dit gebeurt. Verder geniet ik ook van hoe prachtig onze zonneauto eruit ziet.’’

Vleugeltje

De vorige editie wonnen de studenten uit Delft mede dankzij een innovatief kleiner model auto en de verwachting van Maud is dat veel concurrenten dit jaar hetzelfde formaat hanteren. Haar team is er ondertussen in geslaagd om hun nieuwe auto nog een stukje lichter, kleiner en efficiënter te maken: met 135 kilogram is het mogelijk de kleinste en lichtste auto ooit. Daarbij is een klein vleugeltje aan de auto gemaakt, dat zó is geplaatst dat de panelen op dat vleugeltje zoveel mogelijk zon pakken.

Race