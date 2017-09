Zwolse McGregor-winkel blijft open: 'Dit faillissement zagen we niet aankomen'

,,Heel heftig, maar gelukkig hoeven wij niet dicht.’’ Manuela Spruit is ontdaan door het faillissement van Doniger Fashion Group, het moederbedrijf van kledingmerk McGregor. Als eigenaresse van de McGregor-winkel in Zwolle hoeft ze weliswaar niet te vrezen voor sluiting, het nieuws kwam toch hard aan.

Vandaag werd bekend dat Doniger Fashion Group failliet is. Het moederberijf van McGregor, Gaastra en Adam menswear kon niet meer aan de lopende verplichtingen voldoen. ,,Toen ik het nieuws hoorde dacht ik: ‘Hoe dan?!’’’, vertelt een verraste Manuela Spruit. ,,Deze heb ik niet aan zien komen. We hebben de wintercollectie nog gewoon geleverd gekregen.’’

Heftig

Aangezien Manuela zelf eigenaresse is van de winkel aan de Luttekestraat in Zwolle, hoeft zij niet te vrezen voor sluiting. Toch doet het faillissement pijn. ,,Vorig jaar ben ik zelf, na twaalf jaar te hebben gewerkt als shopmanager, ontslagen bij het toenmalige faillissement van McGregor. Ik weet dus hoe heftig het is om ineens je baan kwijt te zijn. Ik leef enorm mee met mijn oud-collega’s. Daarbij is het gewoon een merk waar mijn hart ligt.”

Andere merken

Dit keer ontspringt ze als franchisenemer dus de dans. ,,Het betekent voor mijn winkel niet veel. Ik ben zelf niet failliet. Het is alleen wel onduidelijk of het merk McGregor nog doorgaat. Zo niet, dan zal ik andere merken in mijn winkel gaan verkopen. Die kans is behoorlijk aanwezig.’’

Hoe erg Manuela de situatie ook vindt, lang bij de pakken neerzitten doet ze niet. ,,We hebben hier een team van drie mensen die allemaal hun verleden hebben bij het merk. Toen we hier het nieuws hoorden was dat heftig, maar we hebben ook direct gezegd: ‘We zetten de schouders eronder’.’’