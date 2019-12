Zwolse medeverdachte (24) van broers M. blijft tot zitting vast om liquidatiepoging

VIDEO Typhoon betovert Dominica­nen­kerk in Zwolle

6:30 In de intieme setting van de Dominicanenkerk legt de Zwolse rapper Typhoon zijn ziel bloot. De man die ooit overwoog dominee te worden, maakt van zijn optreden een muzikale geloofsbelijdenis en is in de oude kerk helemaal in zijn element. Hij wilde een beroerd en tegelijk bijzonder jaar graag afsluiten op de plek die hem door moeilijke tijden hielp. Op momenten dat de Zwolse rapper/zanger Typhoon het afgelopen jaar nauwelijks licht meer zag, zocht hij het kapelletje in het Dominicanenklooster op om zijn hoofd tot rust te laten komen.