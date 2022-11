Zwolse megakerk wankelt door leiderschapscrisis: uittocht van pastors om ‘onveilig werkklimaat’

Treinreis naaktloper eindigt in Zwolle, politie helpt hem aan kleren (en koffie)

Een 55-jarige verwarde man liep vanmorgen naakt rond op de Mozartlaan in Zwolle. De man kwam vanuit Groningen en was per trein in Zwolle gestrand, meldt Berthold Snippe, wijkagent Holtenbroek. Waarom hij geen kleding aanhad is niet duidelijk.

