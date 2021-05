Zwolse minibieb biedt nu vooral boeken over Tweede Wereldoorlog: ‘Dagen als 4 en 5 mei blijven beladen’

De Zwolse boekenliefhebber Sigrid Huisman begon een jaar geleden met haar ‘Bolle Minibieb’ voor de buurt De Bollebieste. Nu, in deze dagen rondom Dodenherdenking, vult ze haar kast aan de Diezerhoven 6 speciaal met boeken over de Tweede Wereldoorlog.

Huisman is de minibieb gestart in de buurt de Bollebieste waar ze zelf ook woont. ,,Ik hou wel van initiatieven waar meerdere mensen blij van kunnen worden. Ik help mee aan meerdere activiteiten voor de wijk en voor de stad. Mijn buurman heeft mij geholpen met het maken van een onderstel en een kastje voor de minibieb. Zo is het kastje echt iets van de wijk geworden. Maar iedereen is welkom. Ik krijg dagelijks best veel bezoekers die komen snuffelen tussen de boeken.”

Huisman beheert de minibieb: hiervoor heeft ze een speciale kast in huis waarin ze boeken opslaat voor een later moment. ,,Ik zorg dat de bieb goed gevuld is en voor iedereen toegankelijk is. Ik schrijf ook netjes in mijn agenda wanneer ik welke boeken in de kast wil plaatsen en zo bouw ik een voorraad op. ‘De Bolle Minibieb’ is in naam ook verbonden aan de wijk.”

De oorlogsboeken zijn momenteel niet aan te slepen: als Huisman haar minibieb heeft gevuld en foto’s op de Instagrampagina van haar Bolle Minibieb zet met het aanbod in haar kast, zijn ze zó weg. Het hele jaar door spaart ze door voor speciale themadagen. ,,Ik bezoek regelmatig andere minibiebjes elders in het land. Dan ruil ik de boeken die bij mij uit de kast bijvoorbeeld maar niet worden meegenomen en andersom.”

Zo verzamelt ze ook boeken met een bepaald thema. ,,Zo zal ik aanstaand weekend de minibieb vullen met Moederdagboeken, waarin moeders de hoofdrol spelen. Afgelopen week was het de internationale dag van de dans en dan zitten er veel dansboeken in de kast. En in juni zijn er veel opa- en omadagen op de scholen en dan zet ik boekjes over opa’s en oma’s in de kast.”

Ook de boeken rondom 4 en 5 mei heeft ze speciaal opgespaard. ,,Door thema’s in de kast aan te bieden blijft een minibieb aantrekkelijk en divers. Op Instagram heb ik 635 volgers waarvan er een groot aantal volgers is dat aangeeft dat ze de diversiteit zo fijn vinden. De dagen 4 en 5 mei blijven beladen, we mogen de Tweede Wereldoorlog nooit vergeten. Mensen waarderen het dat er in deze periode boeken zijn die ze erover kunnen lezen. En ik word er blij van als ik anderen blij kan maken met een boek.”

Verhalen van nabestaanden

Deze week zette ze haar eerste voorraad oorlogsboeken in de minibieb. De komende dagen wordt dit aangevuld, want de animo is groot. Zelf maakt deze periode ook veel indruk op haar. ,,Ik vind boeken als ‘Oorlogswinter’ van Jan Terlouw en ‘De Tatoeërder van Auschwitz’ prachtig. Wat altijd veel indruk op mij maakt zijn verhalen van nabestaanden over een overleden dierbare.”

Elk oorlogsboek heeft volgens haar wel iets bijzonders. ,,Ik ben zelf in Auschwitz geweest en sindsdien vind ik de boeken die over het kamp geschreven zijn heel indrukwekkend omdat ik plekken waarover wordt geschreven kan plaatsen. Elk oorlogsverhaal heeft wel wat anders, het is goed om over de vreselijke gebeurtenissen te lezen en dankbaar te zijn voor onze vrijheid.”

Als deze week voorbij is, gaat Huisman opnieuw inzamelen. ,,De minibieb loopt ontzettend goed. Ik ben ooit begonnen met een donatie van de kringloopwinkel, maar inmiddels komen mensen me tassen vol boeken brengen, waardoor we kunnen blijven bestaan. Het afgelopen jaar ontving ik zo’n 97 donaties en dan tel ik nog niet eens alle boeken mee die ik rechtstreeks in de kast heb gezet. Ik ben dankbaar voor alle donaties, want zonder boekendonaties kan de minibieb niet bestaan.”