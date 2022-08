Zwolse minima genieten van ‘onvergetelijke dag’ bij PEC

Henne Bonestroo, lid van de Raad van Bestuur bij Univé Dichtbij, keek tevreden terug op de dag in Zwolle. ,,Iedereen verdient de kans om zelf te sporten, bewegen en/of daarvan te genieten, ongeacht de financiële situatie in het gezin. Toch is het voor gezinnen met een laag inkomen helaas vaak niet mogelijk om (sport)activiteiten te ervaren. We zijn blij dat we dat vanmiddag voor de Zwolse minima gezinnen via Stichting Kind in Beeld mogelijk konden maken.”