Zwolse minister Slob uit ziekenhuis: 'griepje' bleek flinke infectie

Slob werd vorige week woensdag opgenomen in het Isala ziekenhuis in zijn woonplaats Zwolle. Hij dacht een flinke griep onder de leden te hebben, maar bleek te kampen met een ernstige bacteriële infectie. De bewindvoerder miste daardoor enkele belangrijke debatten.

Vrijdag is hij geopereerd aan twee infectiehaarden, in zijn rechterdijbeen en linkerpols. Volgens de artsen is de bewindvoerder nu genoeg hersteld om weer naar huis te mogen. Daar wordt zijn behandeling voortgezet. ,,Dat zal nog wel enige tijd vragen", laat het ministerie weten. Hoe lang Slob uit de roulatie is, is nog niet bekend. Zijn taken worden waargenomen door minister Van Engelshoven.