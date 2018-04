Zwolse moeder is schimmelwoning spuugzat

Duizenden vliegtui­gen extra over Zwolle naar Lelystad Airport

24 april Zwolle krijgt duizenden vliegtuigen per jaar extra over de stad dan tot nu toe werd aangenomen. Wijkclubs in Stadshagen en Berkum zijn verbolgen over het scenario na opening van vakantievliegveld Lelystad Airport in 2020: ,,De ramp wordt nog groter dan we dachten."