Zwolse moeder over dochters op Sint-Maarten: De onzekerheid is het ergst

Moeder Lammy volgt de ontwikkelingen rond de Antillen thuis in Zwolle op de voet. ,,De tv staat de hele dag aan en ik heb al besloten alle journaals te gaan kijken. Ook probeer ik zoveel mogelijk te volgen via berichten op internet.’’

Onzekerheid

Het is op dit moment de enige manier om de situatie van haar dochters enigszins te kunnen inschatten. ,,Ze zijn onbereikbaar. Alles ligt eruit daar. We hopen dat ze contact opnemen zodra er wel iets werkt. Tot die tijd gaan we van het goede uit. Heel vervelend, die onzekerheid, maar het is niet anders.’’

Slapen

Gisteren had de Zwolse moeder nog tot laat in de avond (Nederlandse tijd) contact met haar dochters. ,,Gelukkig kon ik daarna goed slapen. Vandaag was ik vrij en ben ik de dag doorgekomen met mensen die over de vloer kwamen. Het is fijn om de onzekerheid dan even van je af te praten. Je gedachten te verzetten.’’