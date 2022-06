Zwolse Muriël (22) gaf honderden euro’s uit aan haar droomkat: ‘Ze is een schatje’

‘Ik ben maar een arme student’. Die uitspraak komt je vast en zeker bekend voor. Toch zijn er genoeg studenten die zich iets kostbaars kunnen veroorloven. Toen Murïel 2,5 jaar geleden met haar vriend ging samenwonen in de AA-landen in Zwolle, wist ze dat haar huis een diertje nodig had. Toen het stel een raskat uitkoos, vonden de twee haar het geld dan ook meer dan waard.

In deze rubriek vragen we, in samenwerking met studentinzwolle.nl, studenten naar hun grootste uitgaven tijdens hun studie.

Wat is jouw meest bijzondere aankoop geweest als student?

,,In 2020 kocht ik samen met mijn vriend onze droomkat. Een Bengaalse kat. Ze is een schatje, heel speels en ontzettend mooi.”

Hoeveel heeft deze aankoop je gekost?

,,Ik wil niet precies het bedrag vertellen, maar het is een dure aankoop voor ons geweest. Het was sowieso meer dan 500 euro.”

Hoe heb je dit bedrag bij elkaar gekregen?

,,Mijn vriend heeft er vooral voor gewerkt. Hij wilde graag een raskat omdat die over het algemeen gezonder zijn. Hiervoor hadden we een andere, zij was geen raskat. We zijn haar helaas verloren omdat ze erg ziek was als kitten.”

Sta je nog steeds achter deze aankoop?

,,Zeker! Het is echt een schatje, maar helaas hebben wij door medische redenen nog veel meer geld moeten uitgeven. Hier moet je uiteraard altijd rekening mee houden bij het nemen van een huisdier, maar je hoopt er natuurlijk niet op. Het is niet leuk voor het beestje en ook niet voor je portemonnee.”

Waar spaar je op dit moment voor?

,,Voor onze toekomst. We hebben nog geen concreet plan. Er staat geen grote vakantie op de planning en we hebben ook geen groter huis op het oog, maar sparen voor de toekomst is altijd handig.”

Wat is jouw spaartip?

,,Ik ben niet zo goed in sparen, haha. Maar ik probeer zo af en toe iets op mijn spaarrekening te zetten. Ik heb hier alleen geen strak plan voor of een goede tip voor anderen.”