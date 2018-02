Zwolse muziektheaterroute naar de Statenzaal

Geef jonge theatermakers een week de tijd, een bijzondere locatie en de vrijheid om een productie te bedenken. Zo ontstaat muziektheaterroute SPRUIT. Dat is het idee van het Zwolse Kameroperahuis. Dit jaar vindt de muziekttheatherroute plaats in de Zwolse Statenzaal.

Elf jonge theatermakers van het productiehuis krijgen tijdens muziektheaterroute SPRUIT de kans om te experimenteren met bijvoorbeeld opera, toneel, experimentele popmuziek, een stilte ervaring of totaal iets anders. In plaats van opdrachten uit te voeren voor een bepaalde doelgroep, worden de makers nu losgelaten. Het is de derde keer dat SPRUIT wordt georganiseerd. De route vindt elke editie plaats op een bijzondere locatie, deze editie is dat de Statenzaal. Door de Statenzaal loopt het publiek langs alle performances die van start gaan wanneer het publiek er langs loopt. De route wordt twee keer uitgevoerd op vrijdag 23 maart.

Vrijheid

De makers hebben in die week van maandag tot en met vrijdag de Statenzaal tot hun beschikking om te werken aan hun voorstellingen. Je hebt hier alle ruimte om aan de slag te gaan, geeft componist Stan Verberkt aan. De druk die erop ligt zorgt volgens hem voor een goede werksfeer. Voor een maker is het een schaars moment dat je geen opdracht hebt, maar zelf bezig bent, vertelt Verberkt. In de week hebben alle makers veel contact met elkaar en lopen bij elkaar naar binnen. Donderdag doen de makers een try-out voor elkaar. ,,Vaak moet er daarna nog veel aan gedaan worden", geeft Verberkt toe.

Verberkt maakte vorig jaar een muziekstuk, dit jaar gaat hij aan de slag met het opzetten van een band. Samen met Eva Traa, een violiste, en Bart Bart van Gemert ,een drummer, maakt hij de eerste muziekstukken. Verberkt gaat dit project onbevangen in. ,,Het is nog een kick-off, ik weet nog niet concreet wat ik er na die week mee ga doen."

In gesprek