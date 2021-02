Zwolse muzikant Hans Jansen maakt muzikale knuffels voor je Valentijn

,,Ik bel je zo even terug hoor. Ik zit in mijn opnamehok in Dronten, die is helemaal omgeven met metaal. Dus het bereik is hier heel slecht’’, zegt Hans Jansen (45) wanneer hij door de verslaggever gebeld wordt. De Zwolse muzikant, die in 2017 viraal ging nadat hij werd gefilmd terwijl hij het liedje Wicked Games speelde op de stationspiano in Zwolle, is druk bezig met het maken van de ‘virtuele Valentijnsknuffels’. Zondag, met Valentijnsdag, brengt hij ze persoonlijk langs. ,,Je stuurt me een nummer dat je te gek vindt, en video's en foto's. Daar maak ik één geheel van, en dat breng ik hem naar je grootouders, je ouders, je beste vriend, je Valentijn.”