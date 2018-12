Zwolse muzikant stopt na 60 jaar met lesgeven: ‘Maar ik blijf blazen tot ik er bij neerval’

Hij begon met muziek maken toen hij zeven jaar oud was. ,,Mijn vader was trompettist. Ik kom uit een groot gezin, dus we hadden een huisorkest. We misten nog een trombone, dus daar ben ik toen mee begonnen’’, vertelt Oosterwijk (‘zeg maar Hans’). Zijn hele jeugd speelde hij in orkesten en trad hij op. Op zijn twintigste begon hij met lesgeven op de Stedelijke Muziekschool in Zwolle. ,,Daar heb ik veertig jaar gewerkt voor de boel werd wegbezuinigd.’’

Dirigent en muzikant

Naast het leven als muziekdocent is Oosterwijk dirigent. Dat blijft hij ook. ,,Als muzikant ga je eigenlijk nooit met pensioen. Je blijft altijd muziek maken.’’ Hij heeft in Salland een fanfare gehad en jarenlang gedirigeerd in De Zwolse Harmonie. ,,Het mooie daar aan vind ik dat je samen met mensen van alle leeftijden tegelijk muziek kunt maken.’’

Hij heeft in Engeland, België, Duitsland en China gespeeld. Met groepen mensen, grote orkesten of klein, met twee leerlingen. De reis naar China is voor Oosterwijk indrukwekkend geweest. ,,Ik ben nu twee keer in China geweest met een soort André Rieu-orkest. Dit jaar mocht ik weer mee, maar ik ga even mijn pensioen vieren met mijn vrouw.’’ China is niet te vergelijken met Nederland, vindt Oosterwijk. Hij vulde zalen met 4000 mensen. Oosterwijk begint te lachen. ,,Dan is Nederland maar een kabouterlandje’’

Heden en verleden

Muzieklessen zijn hier duur geworden, vindt Oosterwijk. ,,Je ziet alleen maar mensen die van atheneum of gymnasium komen die muziekles kunnen nemen. Vroeger had je inkomensafhankelijke lesgelden voor muziekles, waardoor iedereen muziek kon leren maken. Maar dat moet ik los laten. Daar kan ik niets aan doen.’’ Hij uit de hoop dat dit verandert en dat mensen elkaar weer leren kennen door de muziek. ,,Iedereen heeft een telefoontje voor z’n snufferd, maar het sociale verband krijg je alleen door muziek te maken.’’

Wat inkomen in de muziek betreft, kan Oosterwijk nog wel rondkomen. Voor zijn collega's is dat anders, zegt hij. ,,Ik maak me wel zorgen om hoe het leven is voor een muzikant. Het wordt niet meer zo gewaardeerd, terwijl het hard werken is. Als je musicus bent, moet je resultaat kunnen leveren. Je moet in je vrije uren veel oefenen, blijven spelen.’’ Hij wil meer vertrouwen in muzikanten, niet alles ‘vastspijkeren in een getal’. ,,Gun die mensen vertrouwen om zichzelf te zijn. Dan komt het allemaal goed.’’