Zwolse muzikanten nemen bewoners zorgcentrum mee terug in de tijd: ‘Ik voel me weer gelukkig’

IJsselhal­len werkt aan doorstart Vogelmarkt Zwolle

23 oktober De IJsselhallen in Zwolle heeft al een paar aanbiedingen gehad van partijen die de populaire Vogelmarkt willen overnemen. Toch juicht vestigingsmanager Tony Denneboom niet te vroeg. ,,Dat De Volièrevriend ermee stopt is niet zonder reden; we zullen heel goed naar de organisatie moeten kijken.”