Zwolse natuurclubs: kappen met kappen

Natuurplatform Zwolle, een verzameling van lokale natuur- en milieuclubs, vraagt de gemeente Zwolle per brief een tijdelijke stop in te voeren voor de kap van niet-zieke bomen. Ook wanneer particulieren of organisaties hiervoor een kapvergunning aanvragen, moet de overheid op de rem trappen. Op die manier wil ze ervoor zorgen dat er niet nog meer schade aangericht wordt naast de noodzakelijke kap van pakweg 8.000 zieke essen.

,,Gelukkig zorgt de gemeente wel voor herplant met andere soorten, maar die zijn op dat moment nog niet volgroeid. Ze nemen dus nog niet zo veel Co2 en fijnstof op als volwassen bomen. Kijk, als bomen een gevaar vormen, dan moeten ze gekapt worden. Soms wordt er ook gekapt, terwijl het niet echt noodzakelijk is. Dan moet je zeggen: voorlopig even niet. We hopen dit bewustzijn ook te creëren bij burgers", zegt Hans de Graad, voorzitter van Natuurplatform Zwolle. Hij koppelt geen termijn aan zijn voorstel om voorlopig de bijl weg te houden van gezonde bomen.

Hoewel De Graads organisatie tevreden is over de contacten en inzet van de gemeente, maakt ze zich zorgen over de 'dramatische gevolgen' van de massale kap die komende jaren plaatsvindt. Ook omdat er straks minder volgroeide bomen zijn die water opnemen of plek bieden aan vogels.

Dat een meerderheid van de Zwolse gemeenteraad afgelopen najaar ook al aandacht vroeg voor het effect van bomenkap klinkt de voorzitter 'als muziek in de oren'. Op VVD en Swollwacht na riepen alle partijen het college van burgemeester en wethouders op de bomenverordening aan te passen, zodat kapvergunningen in de toekomst strenger beoordeeld worden.