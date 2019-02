Zwolse nierpatiënte wil in 2020 weer de Acht van Apeldoorn lopen: hopelijk met een nieuwe nier

videoDominique van Gessel (29) uit Zwolle kwam zondag als laatste over de finish bij de Acht van Apeldoorn. ,,Ik wilde laten zien dat niets onmogelijk is als je ziek bent. En dat is gelukt.’’

Van Gessel heeft sinds 2017 een nierziekte, die zich ontwikkelde tijdens de zwangerschap van haar eerste kindje. Vanwege de ziekte moest haar dochtertje met 30 weken worden gehaald, omdat Van Gessels nieren steeds verder achteruit gingen. De patiënte is nu in afwachting van een donornier.

Aan haar deelname aan populaire loop (‘ik heb 26 jaar in Apeldoorn gewoond, die Acht van Apeldoorn is wel een dingetje’) koppelde Dominique van Gessel een goed doel, de Nierstichting. In ruil voor de bijna 650 euro die Van Gessel inzamelde, kreeg de Zwolse onder meer t-shirts van de stichting.

Verhaal loopt door onder de foto.

Volledig scherm Dominique van Gessel (links) en haar moeder in het zicht van de finish van de Acht van Apeldoorn. © Jeroen van Gessel

Langzaam

Zondag had ze na de eerste drie passen al spijt. ,,Maar er was geen weg terug, ik moest doorpakken’’, vertelt ze monter weer thuis in Zwolle. ,,Ik wist wel dat ik langzaam was, maar niet dat ik zo langzaam was. Mijn moeder liep naast me en vier anderen van ons groepje liepen in de voorhoede.’’

Het maakte Van Gessel niet uit hoe ze over de finish zou komen, al was het lopend, kruipend of rollend, als ze de Acht van Apeldoorn maar zou halen. ,,Op het moment dat je dan eindelijk de finish ziet is dat heel gaaf. En de mensen die er nog staan juichen voor jou, supergaaf!’’

Of die ambulance nu een bezemwagen was of voor de zekerheid in het kielzog van de nierpatiënte reed, weet Van Gessel niet. ,,Ik denk dat het standaard is en volgens mij wisten ze ook niet dat ik nierpatiënte ben.’’

Bijkomen

Voor ze ziek werd, had Van Gessel (‘ik ben voor de liefde naar Zwolle gekomen’) de Acht van Apeldoorn al een keer gerend. ,,Een hele kikke ervaring en dat met maar drie of vier keer trainen. Nu wilde ik voor mezelf een statement maken: als je ziek bent betekent dat niet gelijk het einde van de wereld. Als je traint en ergens voor gaat, kun je die doelen ook bereiken. Ziek of niet ziek. Ik wil niet dat ik me aanpas aan de ziekte, maar dat ze ziekte zich aanpast aan mij. Ik wil laten zien dat niets onmogelijk is.’’

Volledig scherm Dominique van Gessel en haar moeder komen als laatsten over de finish van de Acht van Apeldoorn. Op de klok de bruto tijd, uiteindelijk kwam de Zwolse uit op 1 uur en 22 minuten. © Jeroen van Gessel

Hoe monter Van Gessel enkele uren na de finish ook klinkt, de Acht van Apeldoorn gaat haar niet in de koude kleren zitten. ,,Ik denk dat ik dit wel twee of drie dagen mag bezuren, ik moet echt even bijkomen maar ik heb het er voor over.’’