Zwolse Nisa danst naar goud: ‘Als de muziek aan gaat zijn alle zenuwen weg’

Het hele gezin Akseki, vader, moeder, broertje en zusje, is afgelopen nacht per auto richting Engeland vertrokken. Een pittige tocht. ,,Vanaf Dover is het nog vijf uur rijden”, zegt vader Ahmet aan de keukentafel. Ze hebben het er graag voor over, want dochter en hoofdpersoon Nisa hoopt hier te schitteren te midden van de mondiale danstop.

Kansloos? Geen denken aan. Zo klein als ze is, zo groot zijn haar daden. In de paar jaar dat ze haar moves op wedstrijdniveau laat zien, grossiert Nisa in prijzen, zowel solo als in teamverband. Twee keer Europees kampioen, Nederlands kampioen, deze frêle verschijning heeft de smaak te pakken.

,,Vorig jaar bereikte ik op het wereldkampioenschap de halve finale. Sinds dit jaar krijg ik hulp bij mijn solo-optredens, krijg ik individuele training, ik merk dat ik beter word”, vertelt Nisa over haar perspectief.

Volledig scherm Nisa Akseki was als twee keer Europees kampioen. ,,Als ik het podium op ga, begin ik te zweten. Maar als de muziek aan gaat is alles weg.” © Frans Paalman

Slimme danser

Een topper, zegt Xoë Soree van Xoxo Dance Company, de Zwolse dansschool waar Nisa traint. ,,Ze is als 10-jarige in ons wedstrijdteam onder 18 jaar geplaatst, omdat ze eigenlijk veel te goed was voor haar leeftijd. Ze creëert ook al haar eigen choreografieën, uitzonderlijk voor haar leeftijd. Nisa gaat als enige van onze dansschool naar het wk. Ze is een hele slimme danser, heeft een leuk koppie en weet te genieten, dat wil de jury zien. Ze is volwassen in haar hoofd, gaat goed met teleurstellingen om.”

Haar ouders beamen dat. ,,Als ik zie hoe andere kinderen kunnen reageren, die worden bij verlies boos op hun ouders of andersom”, zegt vader Ahmet. Nisa: ,,Het hoeft niet perfect te zijn, ik gun een ander ook de winst. Ik was eens met een andere meisje onder het toernooi aan het spelen, beetje handstand doen en zo. Zij trainde 10 uur in de week. Komt haar moeder boos naar haar toe: we zijn hier niet aan het turnen! Die werd helemaal gedrild.” Vader Ahmet: ,,Ik kan niet eens commentaar geven, heb geen verstand van de moves. Ik vind het wel leuk om aan te moedigen en geniet van de flow, het spat ervan af.”

Ritme

Het dansen zit er van kinds af aan al in. ,,We waren eens op een bruiloft in Turkije, Nisa was 2,5 jaar. Toen er traditionele muziek werd gespeeld begon ze te dansen op het ritme, ze luistert heel goed en trok alle aandacht”, vertelt moeder Bagdat. Nisa: ,,Als ik muziek hoor ga ik bewegen.”

Haar wereldje is echter groter dan alleen dansen. Als Nisa moet kiezen gaat school voor, en niet alleen omdat haar ouders dat zeggen. Moeder: ,,Ze houdt van koken, tekenen, acteren. En proefjes doen.” Proefjes? Nisa: ,,Scheikundige proefjes, die doe ik na van YouTube, vind ik echt geweldig.” Ahmet: ,,Ze is iemand die van uitdagingen houdt, dat zeggen ze op school ook over haar.” Trainer Daniel Louis: ,,Kinderen van tegenwoordig kunnen allemaal multitasken.” Volgende maand wordt ze 12, volgende week begint een nieuw tijdperk: de middelbare school. Nisa gaat naar gymnasium Celeanum. Hoe lekker zou het zijn om met goud op zak deze nieuwe wereld binnen te stappen?!

Zenuwen

Ondanks al het eremetaal is ze wel degelijk zenuwachtig, kan ook moeilijk anders op het hoogste podium. ,,Als ik in de zaal ben, is er nog niets aan de hand. Bij het verzamelen achter het podium neemt de spanning een beetje toe. Als ik het podium op ga, begin ik te zweten. Maar als de muziek aan gaat is alles weg.” Moeder Bagdat zal getuige zijn, als enige van het gezin. ,,Een toegangskaartje kost 75 euro, prijzig dus. De rest maakt er een uitje van.”