Zwolse ochtendspits extra druk na botsing met vrachtwagens op A28

William Dogger lijsttrekker Swollwacht

16 november William Dogger voert de lijst van Swollwacht aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tijdens de algemene ledenvergadering werd de huidige fractievoorzitter in de raad benoemd tot lijsttrekker, een rol die hij ook vervulde in 2002, 2006 en 2014.