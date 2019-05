Zwolse officieren van justitie bedenken parfum in strijd tegen xtc-labs: Xtacy

In de strijd tegen drugslabs, zet het Openbaar Ministerie (OM) een nieuw wapen in: parfum. De geurlijn is een idee van van twee officieren van justitie uit Zwolle. Onder het motto ‘eens geroken wordt later herkend’, hoopt het OM dat mensen zich sneller bij de politie melden als ze de geur opmerken.

,,Het parfum doet denken aan anijs, het is precies dezelfde geur die je ruikt bij de productie van synthetische drugs. Geur is namelijk een van de belangrijkste aanwijzingen om een drugslab waar xtc geproduceerd wordt, te herkennen. Juist die anijsgeur associëren mensen niet vaak met een chemische drug’’, licht officier van justitie Lars Stempher het initiatief van zijn collega's toe. Stempher, werkzaam op het kantoor in Zwolle van het landelijk parket, is namens justitie het gezicht van de opvallende xtc-campagne. De Deventenaar is ook bekend als zogeheten crimefighter, hij is één van de aanklagers in het mega-proces tegen Willem Holleeder.

,,Het gaat om een heel specifieke geur, die je eigenlijk nergens anders ruikt. Ja, misschien in een oud snoepwinkeltje. We hopen dat mensen die geur van anijs gaan herkennen en denken: hé, wat gebeurt hier? Vooral omdat er bij een lab altijd het gevaar bestaat van giftige stoffen, gassen, brand en ontploffing. Het is de donkere kant van de xtc-pilletjes. De gevolgen van de productie in drugs zijn heel groot, niet te onderschatten.’’ Daarnaast zijn de afvallozingen op open water of het riool ook een groot risico voor de gezondheid en het milieu, zegt Stempher.

Het parfum speelt de hoofdrol in de nieuwe campagne tegen drugslabs. ,,Mijn collega’s vroegen zich af hoe ze nu een zo breed mogelijke bewustwording konden creëren en zijn gaan kijken bij een reclamebureau. Omdat zij vaak voor een heel andere benadering van het publiek kiezen. Samen zijn ze op het idee gekomen een parfum te ontwikkelen op basis van de geur die specifiek is voor drugslabs. De beide officieren zijn bij het hele proces betrokken geweest, zij zijn samen met het reclamebureau de vormgevers van deze campagne. De geur is ontwikkeld door een bedrijf dat geuren maakt, de Geur Fabriek uit Zeewolde.’’

