Zwolse ondernemers helpen elkaar - én de zorg - met lekkere, lokale borrelbox

update Burgemees­ter Zwolle sluit kappers­zaak die rol speelt in drugsoor­log

21 augustus Burgemeester Peter Snijders van Zwolle sluit een drugspand in de binnenstad van Zwolle. De kapperszaak aan de Korte Kamperstraat werd in juni binnengevallen, waarbij een handelshoeveelheid harddrugs is gevonden. Op hetzelfde moment werden in Zwolle en Heerde verdachten Emin Y. en Emin Z. opgepakt.