Zwolse oorlogsheld Jaap Hinderink (96) overleden: Engelandvaarder die boven Veluwe werd gedropt

In Laren (Noord-Holland) is zaterdag oorlogsheld Jaap Hinderink op 96-jarige leeftijd overleden. Hinderink vertrok in 1941 op 17-jarige leeftijd uit Zwolle en was één van de laatst levende Engelandvaarders.

De geboren Zwollenaar liep in 1941 weg uit zijn ouderlijk huis om zich met twee vrienden aan te sluiten bij het verzet. Na omzwervingen én gevangenschap in Europa, de Verenigde Staten en Canada belandde hij in Engeland, waar hij zich aansloot bij de Britse geheime dienst.

Market Garden

Met een parachute werd Hinderink in 1944 boven de Veluwe bij Voorthuizen gedropt, waarna hij verzetsactiviteiten op Nederlandse bodem zou gaan coördineren. Hij moest onder meer de weg voor de operatie Market Garden vrijmaken.

Bronzen Leeuw

Na de oorlog werd hij door Koningin Wilhelmina gedecoreerd met de Bronzen Leeuw, de Koninklijke dapperheidsonderscheiding. Door de Britse Koning George werd hij onderscheiden met de King's Medal for Courage in the Cause of Freedom. De bescheiden Hinderink sprak na de oorlog liever niet over zijn oorlogsverleden als geheim agent.

Vergetelheid

De oud-Zwollenaar ontving in 2017 alsnog het oorlogsherinneringskruis dat hem in 1951 al was toegekend. De onderscheiding was naar zijn toenmalige woonplaats Schoonebeek gestuurd, maar Hinderink was toen net naar Nieuw-Guinea vertrokken, waardoor hij hem niet in ontvangst kon nemen. Het kruis geraakte in de vergetelheid en werd hem 66 jaar later alsnog toegekend.