Zwolse opblaashal half jaar zonder lucht

Thijs-Jan van den Berg van sportcampus De Pelikaan schetst dinsdagmiddag het tijdschema van het ontmantelen van de tien meter hoge hal met een oppervlakte van 2.100 vierkante meter: ,,We zijn gisteren begonnen en vanochtend om tien uur gestart. Nu moeten we de opblaashal nog oprollen en dat duurt ongeveer een uurtje of drie.''

,,De opblaashal staat er nu zo'n twee winters en wordt steeds meer gebruikt. Het is een speed-soccerhal, dus bedoeld voor boardingvoetbal. Het mooie is dat de boarding werkt met scharnieren. Dus op het moment dat de hal helemaal is opgerold, zetten we de boarding rechtop en kan er in de open lucht gevoetbald worden.''

Overdruk

Het oprollen van de opblaasbare hal is een klus die Van den Berg klaart met zijn personeel, vrienden, bekenden en een aantal Poolse arbeiders die hiervoor gevraagd zijn. Even voor de klok van vijf uur komen de helpers aan. De handschoenen worden aangetrokken en Davy Overmars van Polyned neemt het woord. Het bedrijf uit Steenwijk is meer dan bekend met blaashallen, die werken met overdruk. Dat wil zeggen dat de druk binnen in de hal hoger is dan erbuiten, waardoor de hal als het ware tegen de constructie wordt geblazen en zo overeind blijft staan.

,,Allemaal op een rij, goed verdelen en dan loop je naar voren.'' De ruim 25 vrijwilligers pakken een deel van de constructie op en bewegen zich naar de overkant. Er is één vrouw in het gezelschap: Alien Meijer. ,,Vele handen maken licht werk, vandaar dat ik hier ben'', zegt ze, terwijl haar man Jeroen, in het dagelijks leven onderhoudsmedewerker bij de sportcampus, een flinke knoop in een touw legt.

Vergunning

Niet iedereen is bekend met het gegeven dat de opblaashal elk jaar naar beneden gehaald wordt. In de zomer met de bomen in bloei, in dit geval van april tot oktober, ligt de hal opgeslagen aan de zijkant wachtend op de winter. Eigenaar van sportcampus De Pelikaan, Thijs-Jan van den Berg: ,,We willen wel toe naar een situatie dat de hal er het hele jaar staat, maar dat heeft onder meer te maken met de vergunning. Daarnaast speelt klimaatbeheersing een rol. In de winter is de hal verlicht en verwarmd, in de zomer is het er te warm. Feit blijft wel dat de opblaashal in een vraag voorziet. We hebben met de Thorbecke Scholengemeenschap een vijfjarig contract afgesloten dat ze er overdag gebruik van blijven maken. Daarmee is het tekort aan zaalruimte ook meteen een beetje opgelost.''