Zwolse opvang De Herberg is blij: rijksmiljoenen moeten daklozen op persoonlijk niveau gaan helpen

Ondanks bezwaren van buurtbewo­ners, krijgt Zwolle zeer waarschijn­lijk voedselbos (voor minstens 20 jaar)

19:00 Hoe zit het met ons uitzicht, de verkeersveiligheid en de ruimte voor zoogdieren en vogels? Bij wijkorganisatie Spoolderbelangen klonken onlangs nog flinke vraagtekens bij het plan voor een voedselbos in Spoolde, en kritiek op de gang van zaken. Desondanks is de aanplanting van 5,5 hectare barstensvol bomen en struiken waar je van kunt eten sinds vandaag een stap dichterbij, nu de gemeente daadwerkelijk voornemens is om een stuk grond voor 20 jaar te verhuren aan de initiatiefnemers.